Vuelve a Times Square un nuevo imitador de Michael Jackson

Michael Jackson volvió a Times Square, concretamente a la estación de metro del mismo nombre, la más concurrida de la Gran Manzana y por la que cada día transitan decenas de miles de personas.

Claro que no es el auténtico Michael Jackson, sino un nuevo imitador del menor de los Jackson 5.

Han transcurrido 14 años desde que la noticia de la muerte del eterno rey del pop paralizó a millones de personas a través del mundo, pero sigue presente a través de su legado.

Los imitadores de Michael Jackson nunca han faltado, pero el último, que respondía al nombre de Jordan Neely, alcanzó triste fama después de que un joven exmarine lo estrangulara hasta asfixiarlo en un vagón del metro en mayo del año pasado, un suceso que pronto será juzgado.

Cerca de cumplirse un año de la muerte de Neely, otro afroamericano deleitaba este lunes al público, no solo con los peculiares movimientos que singularizaron al intérprete de ‘Thriller’ sino con su misma ropa: sombrero y pantalón negro sobre el tobillo dejando ver las medias blancas, chaqueta a la cintura negra con adornos dorados.

Mientras se movía con destreza al ritmo de ‘Blame it on the Boogie’, que Jackson escribió y publicó en 1978, el área central de la estación del metro se fue llenando de pasajeros, todos con sus celulares, que no perdieron tiempo en grabar al joven imitador.

En junio próximo se cumplen 15 años de la muerte de Jackson y ya se ha anunciado el espectáculo ‘Invencible: A Glorious Tribute to Michael Jackson’ que además de presentar sus grandes éxitos, también llevará al público rutinas de baile que el artista no tuvo la oportunidad de bailar en un escenario, según la página del espectáculo.

‘Invencible’ “deleitará a los fanáticos con rutinas adicionales que Michael ensayó para el especial de HBO “One Night Only”, así como canciones de los Jackson 5 que nunca se emitieron y/o nunca se presentaron en vivo” agrega.

‘Invencible: A Glorious Tribute to Michael Jackson’ se presentará el 21 de junio en el mayo Performing Arts Center en Morristown, Nueva Jersey.