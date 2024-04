Shannen Doherty no quiere morir y dejar problemas para su mamá

Shannen Maria Doherty, actriz de series estadounidenses como ‘Beverly Hills, 90210’ y ´Charmed´, ha comenzado a deshacerse de sus muebles, propiedades y objetos personales por si se produce el desenlace contra el que lleva luchando desde que le diagnosticaron un cáncer de mama por primera vez en 2015.

La estrella de 52 años se muestra optimista y sigue teniendo ganas de trabajar, a pesar de que el cáncer se ha extendido a los huesos, pero eso no significa que no esté haciendo planes para dejar sus asuntos en orden.

“Mi prioridad en este momento es mi madre”, ha explicado durante un episodio de su podcast ‘Let’s Be Clear’. “Sé que va a ser duro para ella si yo fallezco antes. Y precisamente porque va a ser tan duro, quiero que otras cosas sean mucho más fáciles. No quiero que tenga que lidiar con un montón de papeleo. No quiero que tenga cuatro trasteros llenos de muebles”.

A Shannen le costó especialmente desprenderse de su casa en Tennessee porque había estado planeando renovar la propiedad y convertirla en un santuario de caballos.

En el fondo, sentía que estaba “renunciando” a su sueño y no pudo evitar romper a llorar mientras hacía las maletas, pero se decidió a vender la propiedad porque sabía que le aportaría una sensación de paz.

Ahora intenta aprovechar al máximo cada día utilizando el dinero que ha ganado con la venta de sus pertenencias para financiar unas vacaciones con su madre, sin necesidad de utilizar el dinero que ha metido en un fideicomiso para cuidar de todos sus seres queridos una vez que ya no esté aquí.

“Me permite hacer más viajes porque gano dinero, lo vendo, y así puedo crear recuerdos diferentes con la gente que quiero”.