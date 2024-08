Universal llevará al cine las memorias de Britney Spears, con Jon Chu como director

‘The Woman in Me’, el libro de memorias de la cantante y estrella del pop Britney Spears, será llevado al cine por Universal en formato ‘biopic’ y será dirigido por el estadounidense Jon Chu, informan este jueves medios especializados.

El proyecto llegará a la gran pantalla luego de que los estudios Universal se hicieran con los derechos de las memorias publicadas por la intérprete en 2023 y que se convirtieran en un inmediato éxito de ventas, con más de 2,5 millones de copias vendidas solo en Estados Unidos.

Chu, quien estuvo al frente de la exitosa ‘Crazy Rich Asians’ (2018) y que estrenará este año la primera parte de la esperada adaptación del musical ‘Wicked’, será quien se ponga detrás de cámaras, mientras que Marc Platt correrá a cargo de la producción del futuro filme.

“Emocionada de compartir con mis fans que he estado trabajando en un proyecto secreto con MarcPlatt. Él siempre ha hecho mis películas favoritas... estén atentos”, escribió hoy la intérprete de ‘Baby One More Time’ en su cuenta de X.

Con la adquisición de los derechos de estas memorias, Universal apuesta sobre seguro, en especial después del eco que desató el libro al dar a conocer detalles reveladores, entre ellos que la ganadora del Grammy tuvo un aborto durante los años en que salía con Justin Timberlake.

El audiolibro de esta publicación de Britney Spears, leído por la actriz Michelle Williams, fue el más escuchado de 2023 en la plataforma Spotify y ostenta para el sello Simon & Schuster el récord de ventas más rápidas de su historia.