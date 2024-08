Chris Evans siempre soñó con participar en ‘Deadpool & Wolverine’

En este nuevo film, que está registrando récords de taquilla, el actor ha regresado con el personaje de ‘Antorcha Humana’ al universo Marvel 17 años de después de haberlo encarnado por última vez en “Los 4 Fantásticos”.

The Hollywood Reporter (THR) recuerda que aunque Evans es más reconocido por su papel de Steve Rogers/Capitán América, en su carrera también figura otro superhéroe: Antorcha Humana con el que participó en ‘Fantastic Four’ y la secuela ‘Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer’.

El actor es uno de los muchos invitados que aparecen a lo largo de ‘Deadpool & Wolverine’, entre los que se incluyen cameos de Jennifer Garner, como Elektra, Wesley Snipes, como Blade, o Channing Tatum, como Gambito, además de Blake Lively en el rol de Lady Deadpool, precisa THR.