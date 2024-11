Timothée Chalamet revela que le pidieron “engordar” para conseguir papeles en el cine

Durante una emisión del programa ‘The Zane Lowe Show’ de Apple Music 1, dijo: “He tenido una experiencia de vida, quiero decir que es rara, pero puedo identificarme con algunas de estas cosas por las que él pasó. Así que Bob quería ser una estrella del rock and roll, Buddy Holly, Little Richard, Elvis Presley, que era, dependiendo de su punto de vista, el tipo de arroz crujiente pop rock and roll que fue saturado y comercializado a los niños a finales de los años 50”.

“Igualmente, yo quería ser un gran actor de cine. Pero si me presentaba a una audición para ‘Maze Runner’ o ‘Divergente’, cosas de ese tipo que estaban de moda cuando yo estaba empezando, la respuesta era siempre: ‘Oh, no tienes el cuerpo adecuado’. Tuve un agente que me llamó y me dijo: ‘Tienes que engordar’, básicamente, no de forma agresiva, pero ya sabes. Y entonces, encontré mi camino en estas películas muy personalizadas o algo así, para él, era la música folk. No podía mantener una banda de rock and roll porque todos serían contratados por otros chicos que tenían más dinero, literalmente, en Minnesota”.

La estrella de 28 años descubrió que hacer “películas personales” le ayudaba a encontrar su “fluidez” en el trabajo.

Timothée Chalamet añadió:

“Así que para mí fue encontrar una película de estilo muy personal, ‘Call Me by Your Name’ o ‘Beautiful Boy’ o ‘Lady Bird’ o ‘Mujercitas’, ‘Miss Stevens’, ‘Hot Summer Nights’. Esas eran de menor presupuesto, pero muy... No sé cómo decirlo. ... películas agradables que comenzaron en este espacio teatral. Aquí es donde encontré mi ritmo, mi confianza, mi flujo, como quieras llamarlo”.