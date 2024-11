Dave Coulier, actor de “Full House” padece linfoma no Hodgkin

A Dave Coulier le han diagnosticado linfoma no Hodgkin en etapa 3.

El actor de “Full House”, de 65 años, declaró a la revista People que le diagnosticaron en octubre después de que una infección de las vías respiratorias superiores provocara una inflamación importante en los ganglios linfáticos.

A medida que su hinchazón aumentó rápidamente, con un área dee creciendo del tamaño de una pelota de golf, dice que su médico le recomendó tomografías por emisión de positrones y tomografías computarizadas, así como una biopsia, lo que finalmente le dio la noticia que cambió su vida.

“Tres días después, mis médicos me llamaron y me dijeron: ‘Ojalá tuviéramos mejores noticias para ti, pero tienes linfoma no Hodgkin y se llama célula B y es muy agresivo’”, recuerda.

“Pasé de tener un pequeño resfriado a tener cáncer, y fue bastante abrumador”, dice. “Este ha sido un viaje realmente rápido como una montaña rusa”.

Según la Clínica Mayo de Rochester, Minnesota, Estados Unidos, en el linfoma no Hodgkin, los glóbulos blancos crecen de forma anormal, lo que provoca que los tumores crezcan por todo el cuerpo. Los ganglios linfáticos inflamados son un síntoma, como experimentó Coulier, así como dolor en el pecho o fiebre.

El linfoma de células B, el tipo que tiene Coulier, es “raro”, dice la Clínica Mayo, y “ataca la piel”.

Al enterarse de su diagnóstico, Coulier dice que él y su esposa Melissa Bring, junto con algunos de sus amigos cercanos en el campo médico, inmediatamente trabajaron juntos para enfrentar su diagnóstico “de frente”.

“Todos juntamos nuestras cabezas y dijimos: ‘Está bien, ¿adónde vamos?’ Y tenían un plan muy específico sobre cómo iban a tratar esto”, dice, señalando que un punto positivo en su diagnóstico fue cuando su prueba de médula ósea resultó negativa. “En ese momento, mis posibilidades de curación pasaron de algo bajo a un rango del 90%. Y ese fue un gran día”.

Dos semanas después de su diagnóstico, Coulier dice que inmediatamente comenzó la quimioterapia. Se afeitó la cabeza como un “ataque preventivo” y habla más sobre su experiencia en su podcast “Full House Rewind” con Marla Sokoloff.