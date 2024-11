La producción de ‘Euphoria’ comenzará en 2025

La producción de ‘Euphoria’ está prevista para 2025.

HBO ha desmentido las recientes insinuaciones de que la exitosa serie dramática -protagonizada por actores de la talla de Zendaya, Maude Apatow, Jacob Elordi y Sydney Sweeney- podría ser cancelada, en medio de rumores de que miembros del reparto plagado de estrellas se estaban alejando de la serie.

Un representante de HBO declaró a The Independent: “’Euphoria’ se empezará a producir en 2025. Nada ha cambiado”.

La serie dramática adolescente ha sido un gran éxito entre los fans y los críticos desde que se lanzó en 2019.

‘Euphoria’ también ha demostrado ser una plataforma de lanzamiento profesional para varios miembros del reparto, incluidos Jacob y Sydney, quien recientemente admitió que le encanta interpretar el papel de Cassie Howard.

La actriz de 27 años - que ha disfrutado de un ascenso meteórico en los últimos años - también reveló que no podía esperar para rodar la próxima temporada de ‘Euphoria’.

Sydney dijo a la revista People: “Estoy muy emocionada de volver a hacer Cassie. Es sin duda uno de los personajes más especiales para mí y me encanta mi familia de ‘Euphoria’, así que ya quiero que llegue el momento de hacerla”.

A la actriz también le encanta explorar el lado más oscuro de su personaje en pantalla.

Sydney dijo: “Me encanta la loca Cassie, así que cuanto más loca, mejor para mí”.

La actriz se ha convertido en una de las estrellas más codiciadas de Hollywood desde que apareció en ‘Euphoria’, pero todavía se está adaptando a las presiones de la fama y el éxito.

Ya lo dijo a la revista ES: “Creo que todavía estoy navegando por ello a diario porque quiero ser lo más auténtica y genuinamente abierta con el público y con mis fans como sea posible. Y creo que lo soy. Hablo mucho, soy muy abierta y probablemente me perjudique, pero no sé cómo la gente puede esconderse detrás de una imagen. Al mismo tiempo, no le debo respuestas a la gente”.