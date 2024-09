Sydney Sweeney, lista para seguir siendo Cassie Howard en ‘Euphoria’

Sydney Sweeney ama interpretar a Cassie Howard en ‘Euphoria’.

La actriz de 26 años ha dado vida a Cassie en la exitosa serie dramática de HBO desde 2019, y ahora ha revelado que ya desea comenzar a rodar la tercera temporada de la emisión, que se espera sea en enero próximo.

Sydney -que protagoniza el programa junto a personajes como Zendaya, Maude Apatow y Jacob Elordi- dijo a la revista PEOPLE: “Estoy muy emocionada de interpretar de nuevo a Cassie. Ella es definitivamente uno de los personajes más especiales para mí y me encanta mi familia ‘Euphoria’, así que ya quiero comenzar a rodar la nueva temporada”.

En realidad, a la estrella también le encanta explorar el lado más oscuro de su personaje en pantalla.

Confiesa: “Me encanta la loca Cassie, así que cuanto más loca, mejor para mí”.

Sydney ha disfrutado de un ascenso meteórico en los últimos años, pero anteriormente admitió que estaba “navegando” por la fama.

La actriz confesó a ES Magazine en 2023 que aún estaba adaptándose a su propia fama y éxito: “Creo que todavía estoy navegando a diario porque quiero ser lo más auténtica y genuinamente abierta con el público y con mis fans como sea posible. Y creo que lo soy.

Hablo mucho, soy muy abierta y probablemente eso me perjudique, pero no sé cómo la gente puede esconderse detrás de una imagen. Al mismo tiempo, no le debo respuestas a la gente. Soy una persona muy reservada en lo que respecta a mi familia y mis relaciones. Quiero que la gente sepa quién soy como persona, pero también creo que se me debe permitir tener mi propia paz y mi vida privada. Es un equilibrio extraño, todavía lo estoy descubriendo”.