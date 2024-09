Familia de Adrián Marcelo quiere sacarlo de “La Casa de los Famosos: México”

Después de que Arath de la Torre amenazara con salirse del programa “La Casa de los Famosos: México” a consecuencia de las amenazas hechas por parte de Adrián Marcelo, el periodista mexicano Jorge Carbajal asegura que la familia de este último llegó con sus abogados a hablar con la producción para que saquen al conductor youtuber.

Carbajal es uno de los periodistas de espectáculos más conocidos en México y ha participado como freelance y productor de contenidos en programas como “El Gordo y la Flaca” y “Escándalo TV” de la cadena Univision, además de la conducción en diversos programas de farándula en su país.

Jorge comentó que la familia de Adrián Marcelo llegó con abogados a la producción del reality show ya que llegaron a exigir que lo dejaran salir. “Saben que no está bien, y saben lo que le está perjudicando (su comportamiento. Llegaron a exigir que esa noche lo sacaran a él”, aseguró Carbajal.

“Resulta que ya recibió Adrián Marcelo en su domicilio varias notificaciones de demandas, me imagino que por parte de la esposa (de Arath). Ya está notificado y además ya se le están cayendo, como les habíamos dicho el otro día, muchos contratos, ya no lo quieren, ya le están cancelando pero qué creen que según los abogados y la familia de Adrián Marcelo dicen que el problema es que la producción de ´La Casa de los Famosos´ le está haciendo daño a él porque le están dañando su imagen al no estarlo cuidando”, agregó Carbajal.

TAMBIÉN LEA: Alejandra Rubio dice que le pedía a Dios para que no le pidieran matrimonio en un plato

En redes sociales se han pronunciado la esposa de Arath, la madre de Brigitte Bozzo, la madre de Gala Montes y la esposa de Mario Bezares por todo el acoso que sus familiares han sufrido por parte del regio montano. Anoche la mamá de Bozzo denunció que de redes sociales oficiales de Adrián y de su equipo se estaban publicando imágenes no autorizadas de su hija.

Carbajal dice que la producción del reality show no estuvo de acuerdo en sacar a Adrián (recordemos que cada participante firmó un contrato al entrar al show) no se quedó porque haya ganado en votos, se quedó porque se les ocurrió a los de Endemol y a la producción dejarlo porque es el villano de la historia y sirve allá adentro, por eso se quedó”, explicó.

Recordemos que esto le está aumentando el rating al programa, ya que en redes sociales de México se habla mucho del tema, y a solo seis semanas ya aumentó el número de votaciones por las que Wendy Guevara ganó el año pasado.

Carbajal también dijo que este miércoles se conocerá si la familia y los abogados de Adrián Marcelo llegaron a un acuerdo para que abandone la famosa casa y no siga dañando su carrera.

Hasta el momento no se conoce una fecha confirmada para la conclusión del reality, sin embargo, la conductora del programa “Hoy”, Galilea Montijo, reveló que solo quedarían tres semanas para la gran final, por lo que se estima una fecha de termino para el 22 de septiembre.