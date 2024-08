¿Qué enfermedad tiene Arath de la Torre de la Casa de los Famosos México?

Después de una pelea entre el youtuber Adrián Marcelo y el actor, comediante y presentador televisivo Arath de la Torre en el programa “La Casa de los Famosos México”, el segundo alarmó a todos al decir que quiere abandonar el reality show que inició apenas hace tres semanas.

“No puedo seguir jugando así, prefiero salirme de aquí porque yo no tengo nada que hacer en estos ambientes, lo digo de verdad, pedí mi renuncia formal de salirme del juego, no quiero exponerme ni seguir dando malos mensajes a la sociedad o equivocarme en ese sentido. Pedí mi renuncia porque tengo el derecho a hacerlo y tengo derecho a que sea aceptada”, dijo ante las cámaras.

Arath ya había revelado que padece depresión y ansiedad, y Adrián se aprovechó de ello durante una discusión en la que De la Torre estaba hablando muy calmado y él le dijo; “actuarías así si no estuvieras medicado”. Lo que causó indignación en Arath, sus compañeros y varios televidentes.

“No puedo permitir que me den donde más me duele porque yo no elegí mi enfermedad, tengo mucha labor que hacer afuera con mucha gente. He tratado de estar pacífico con o sin medicamento. Represento una enfermedad difícil y complicada”, dijo la estrella de 49 años de edad, que está casado desde hace 17 años y tienen tres hijos.

Arath de la Torre después reveló que presenta un malestar físico. “Amanecí mal, me acaban de medicar para la colitis y no puedo permitir una enfermedad más grave. Tengo hijos, tengo familia”.