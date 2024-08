Adrián Marcelo y Gala Montes protagonizan tremenda pelea en La Casa de los Famosos México

Durante la prueba del líder del pasado lunes 5 de agosto, Gala Montes y Adrián Marcelo tuvieron una fuerte discusión que no tuvo nada que ver con el resultado. Los dos habitantes de “La Casa de los Famosos México” sacaron cosas personales que dieron mucho de qué hablar.

En la transmisión vemos a Adrián Marcelo cuestionar a Gala Montes sobre los problemas de depresión que presentó el pasado sábado, antes de la segunda “Gala de Eliminación”. EL influencer dijo que fue una estrategia de la que sacó provecho pues es una gran actriz. Después le recordó su reciente polémica con su mamá, a quien Gala Montes acusó de robarle.

“Te falta mamá. Estás mal, la depresión no es un botón que se prende y se apaga. Tú no estás deprimida, eres una gran actriz. ¿Entraste a un juego deprimida, en serio?”, le dijo Adrián Marcelo.

Ante esta situación Gala Montes le reclamó a Adrián Marcelo por sacar “provecho” de su diagnostico y exhibirla frente a todos. La actriz aseguró que el influencer no tiene “respeto” por nada. Después se acercó a Briggitte Bozzo y aunque Adrián Marcelo quería seguir con la polémica prefirió alejarse.

“Te aprovechas de eso, no me vas a hacer sentir mal. Qué feo que te aproveches de algo así, tengo el mismo derecho y capacidad de estar aquí. Tú no tienes respeto. Pobre idiota”, sentenció.