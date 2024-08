Sheynnis Palacios quiere escribir y volver a hacer periodismo

“ Si yo no estoy bien internamente, no voy a poder ser la Miss Universo que ustedes han visto durante ocho meses ”, instó Sheynnis Palacios , que ha hablado de sus problemas de salud mental, incluso intentos de suicidio, en anteriores ocasiones.

La ganadora del certamen de belleza dijo que no solo sentía tener un “compromiso”, sino también una “misión” que es “hacer entenderle al mundo entero que el ser humano debe permitirse sentir cada una de sus emociones”.

“Merecemos hablar de cómo nos sentimos y sentirnos juzgados. Merecemos también tener citas con nuestros terapeutas para poder resolver nuestra antigua porciones y convertirlas en una mejor para así contribuir al desarrollo del mundo entero y de nuestra sociedad”, señaló la reina de belleza.

En ese sentido añadió: “Cuando una mente es sana internamente puede brindar grandes ideas, grandes proyectos y así hacer la (mejor) construcción del mundo entero”.

“Extraño Nicaragua. Por supuesto que extraño a mi país. He tenido una agenda llena de tantas actividades, pero Dios me bendice tanto, me quiere tanto y siempre digo que soy su favorita porque país que voy país que encuentro algún paisano, que me recibe con amor y me hace sentir como en mi país”, señaló Palacios.