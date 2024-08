Zac Efron rompe el silencio tras sufrir un accidente en una piscina en Ibiza

Durante una entrevista con la revista The Rake, el actor dijo:

“Cuando acabo de rodar un proyecto, necesito desconectarme. Salir a la naturaleza y dejar que el personaje salga de mí y entonces vuelvo a encontrar mi verdadero yo. El mejor lugar para hacerlo, si no es la naturaleza, es un lugar nuevo. Creo que necesitas reencontrarte con lo que eres antes de volver e intentar estar con tus amigos y tu familia”.

A la estrella de ‘Iron Claw’ le encanta viajar y sumergirse en una nueva cultura, lo que considera un gran antídoto contra lo “pequeña” que puede llegar a ser la vida en Los Ángeles.

Asegura: “Una de las mayores bendiciones de mi vida es que he podido viajar desde muy joven. Al principio era sólo por motivos de prensa. Una vez me llamaron para ir a Japón a rodar ‘Hairspray’ y pude conocer la cultura japonesa. Esa curiosidad siguió creciendo en mí y, normalmente, si no estoy trabajando, me voy de viaje para descubrir algo nuevo”.

“Una nueva parte del mundo, probar la comida, conocer a la gente, averiguar todo lo posible sobre su cultura. Es una forma estupenda de vivir, y te abre los ojos a algo mucho más grande que Hollywood, todo puede parecer muy pequeño si te quedas atrapado en Los Ángeles, y yo estuve atrapado allí durante bastantes años”.