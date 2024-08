Meghan Markle pensó en quitarse la vida cuando era parte de la familia real

Y añadió: “Y no he rascado la superficie de mi experiencia, pero creo que nunca querría que otra persona se sintiera así. Nunca querría que otra persona hiciera ese tipo de planes y nunca querría que no se creyera en otra persona. Así que, si expresar lo que he superado puede salvar a alguien o animar a alguien en su vida a comprobar realmente cómo está y no asumir que la apariencia es buena y que todo está bien, entonces vale la pena. Aceptaré un golpe por eso”.

Meghan reveló a Oprah: “Sabía que si no lo decía, lo haría. Simplemente no quería seguir viva. Y ese era un pensamiento constante muy claro, real y aterrador. Recuerdo como Harry me acunaba”.

“Le dije que necesitaba buscar ayuda. Dije: ‘Nunca me había sentido así y necesito ir a algún lugar en busca de ayuda’. Y me dijeron que no podía, que no sería bueno para la institución”.