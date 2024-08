Nicole Kidman revela cuál es la clave para un matrimonio feliz

En declaraciones a Victoria Beckham para la revista Vogue Australia , Nicole Kidman explicó: “ El mejor consejo que me dieron fue que existe el individuo, es decir, el yo y el tú, y existe el nosotros. Y eso sólo lo tienen ustedes. Nadie más tiene lo que ustedes dos crean, o lo que Keith y yo creamos, cualquier pareja casada que sea pareja, cualquier persona que haya elegido estar en una relación, crea sus propios códigos, así que nosotros decidimos qué hacer ”.

La galardonada actriz dijo: “Compromiso también. Mucho. Siempre es un proceso de prueba y error, y a veces se desequilibra y luego vuelve a equilibrarse... No nos regodeamos en ello. La gente siempre pregunta: ‘¿Cuál es su mejor consejo matrimonial? No tenemos ninguno. Cada uno hace lo suyo y lo crea. No soy un gurú de las relaciones. Sólo intento encontrar mi propio camino”.

Nicole explicó que Keith, de 56 años, ha sido una influencia estable en su vida desde que se casaron.

La estrella de cine también sugirió que su marido la ha ayudado a sobrellevar las presiones de la fama y el éxito.

Dijo: “Es una industria muy inestable y él es mi consuelo. Todos los días nos levantamos por la mañana y salimos a pasear, y nos tomamos de la mano. Nos encanta ir de la mano”.