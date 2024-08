Blake Lively se lleva muy bien con su suegra: “Tengo tanta suerte”

“Ella es muy controladora. No, ella es la mejor. Tengo tanta suerte. Es la única razón por la que estoy con él, es para estar con ella. Porque las amistades femeninas son muy importantes”, aseguró Blake en tono jocoso.

Así lo declaró a la revista OK!: “[Las amistades femeninas] lo son todo para mí. Desde mi madre hasta mis hijas, pasando por mi suegra, es la mejor. Hizo que mi marido la llevara al programa de entrevistas ‘The View’. Y yo le dije: ‘Oh, ¿hablarás en The View ? Y él dijo: ‘No, mamá quiere ir a ‘The View’. Le dije: ‘¿Te vas a sentar entre el público de ‘The View’? Y él dijo: ‘Sí. Mamá realmente quiere ir’”.

Mientras tanto, Blake tiene el papel protagonista en la adaptación a la gran pantalla de ‘It Ends With Us’, de Colleen Hoover, e insistió en que no estaba nerviosa por protagonizar y co-producir porque aceptó el proyecto sólo tres meses después de tener un bebé.

Dijo: “¿Lo que más miedo me dio? Creo que fue la primera vez que no sentí miedo. No sé por qué, quizá porque acababa de tener un hijo tres meses antes y pensé ‘Dios mío, ¿qué estoy haciendo?’; tenía otras cosas de las que preocuparme”.