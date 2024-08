Henry Cavill se enfermó del estómago durante el rodaje de ‘Deadpool y Wolverine’

El actor británico Henry Cavill se “enfermó del estómago” después de rodar un cameo en ‘Deadpool y Wolverine’.

El intérprete de 41 años participó en la superproducción repleta de estrellas con la interpretación de una variante de Wolverine, por lo que el director Shawn Levy ha elogiado a la estrella por estar tan comprometido con el proyecto, que no dejó de fumar durante todo el día de rodaje.

Shawn dijo al periódico The New York Times: “No sólo tenía ese cuerpo musculoso, sino que mantuvo ese puro encendido y en la boca durante todo el día de rodaje. Recuerdo haber oído al día siguiente que Henry estaba enfermo del estómago porque había estado inhalando humo de puro durante ocho horas seguidas, pero ni una sola vez lo dejó”.