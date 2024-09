“Sobre aviso no hay engaño”: Adrián Marcelo amenaza a Arath

Momentos de tensión se vivieron anoche al finalizar la gala de eliminación de “La Casa de los Famosos: México”, donde Gomita fue la eliminada, y el cuarto Tierra no lo tomó muy bien, pues ahora ellos son solo cuatro y el cuarto Mar sigue fuerte con cinco integrantes.

Mientras cenaban, el youtuber y presentador Adrián Marcelo le dijo a Arath de la Torre que estaba por cambiar su forma de juego tras asegurar que los comentarios, donde lo tachan de misógino e hipócrita, le han marcado su siguiente estrategia.

Fue así que le dijo al conductor del programa “HOY” de Televisa, que evitara posicionarse detrás de él, ya que iba a hacer fuertes comentarios donde le recordará su pasado, por lo que tendría que pedirle a su familia que, en ese momento, eligieran ver otro contenido, porque “le iba a dar un golpe bajo”.

“Ojalá no lo tomes como amenaza ni nada, pero yo creo que eres inteligente y no te me pongas en frente. No es amenaza, pero sobre aviso no hay engaño. Hoy fui así para sentar un precedente, pero te recomiendo que si me vuelve a ver ahí me saques la vuelta”, mencionó el conductor regiomontano. A lo que Arath respondió que sí es amenaza, y Adrián se defendió diciendo que en el contrato no estaba estipulado que no se hicieran amenazas y que por eso lo hacía.

“Hoy me marcaste el camino, y me lo marcaste muy claro”, expresó Adrián, quien no dudó en advertirle a Arath que, a diferencia de él, no tiene hijos y, por lo tanto, le dará en donde más le duele si vuelve a meterse con él en los posicionamientos.

Como era de esperarse, los fans tanto del programa como del actor, pidieron a la producción que tomara acciones legales en contra de Adrián Marcelo, ya que no es la primera vez que amedrenta a los habitantes de la casa, sobre todo porque las cámaras del 24/7 de Vix se apagaron, al igual que el audio de la casa.