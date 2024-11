Daddy Yankee se une con Sprite para promover el turismo en Puerto Rico

El reconocido reguetonero Daddy Yankee y Sprite Puerto Rico anunciaron este martes su colaboración para promover el turismo en la isla caribeña con una edición especial de latas coleccionables.

“Me siento orgulloso de donde nací y me crié. Orgulloso de donde vivo, de mi gente, mi cultura y mi hermosa isla. Nada me llena más que compartir lo que somos con el mundo, y ser parte de colaboraciones como esta me permite seguir mostrando lo bonito de Puerto Rico”, expresó en un comunicado Yankee.

Esta edición especial de latas coleccionables fue diseñada por artistas gráficos locales en Puerto Rico y estará disponible en todos los puntos de venta alrededor de la isla caribeña.

Los visuales de las latas resaltarán los lugares favoritos del artista que forjó su carrera de más de 30 años como el ‘Rey del Reguetón’, en la isla, entre ellos Rincón, en el oeste de Puerto Rico; Luquillo, en el este de la isla; El bosque tropical de El Yunque; Guavate, en el centro, la isla de Culebra y La Parguera, en el sur de Puerto Rico.