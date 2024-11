Chris Evans confiesa su sueño de ser padre: ¡descubre sus planes!

A Chris Evans le encantaría ser padre algún día.

El actor de 43 años se casó con la actriz Alba Baptista en 2023 y ahora ha admitido que quiere formar una familia con la modelo.

A la pregunta de si algún día se convertirá en un padre “superhéroe”, como su coprotagonista de ‘Red One’, Dwayne ‘The Rock’ Johnson, Chris dijo a ‘Access Hollywood’: “Sí, eso espero. Sí, desde luego. El título de papá es emocionante”.

La estrella de Hollywood habló anteriormente sobre su deseo de convertirse en padre algún día, admitiendo que “construir una familia” es una de sus ambiciones a largo plazo.

En declaraciones a la revista People, el actor señaló: “Eso es absolutamente algo que quiero. Esposa, hijos, formar una familia. Cuando lees sobre los mejores artistas, ya sean actores, pintores, escritores, la mayoría de ellos admite que no fue el trabajo que hicieron de lo que están más orgullosos, sino de las relaciones, las familias que crearon, el amor que encontraron, el amor que compartieron”.

Chris ha disfrutado de un enorme éxito en Hollywood, pero en última instancia está decidido a hacer de su vida familiar su prioridad número uno.

El actor explicó: “Esas cosas son las más importantes. Me encanta la idea de la tradición y la ceremonia, he tenido mucho de eso en mi vida, así que la idea de crear eso, no se me ocurre nada mejor”.

Chris y Alba, de 27 años, se casaron en una ceremonia íntima en su casa de Boston en septiembre de 2023.

La pareja fue relacionada por primera vez a finales de 2022, cuando una fuente confidencial reveló que llevaban saliendo “más de un año y todo iba en serio”. La fuente dijo entonces: “Están enamorados y Chris nunca ha sido tan feliz. Toda su familia y amigos la adoran”.