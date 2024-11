Dwayne Johnson y Chris Evans llegan al cine con acción navideña

Protagonizada por Dwayne Johnson, “Red One” es una película de comedia y acción imperdible que ofrece un nuevo giro a la Navidad en esta temporada navideña.

Dirigido por Jake Kasdan, quien anteriormente trabajó con Johnson en las exitosas películas “Jumanji”, este espectáculo global multigeneracional presenta a estrellas de megavatios como Chris Evans formando equipo en una aventura de alto riesgo llena de adrenalina y actitud.

Después de que secuestran a Papá Noel (interpretado por J. K. Simmons), el jefe de seguridad del Polo Norte (Dwayne) debe formar equipo con el cazarrecompensas más infame del mundo (Chris) en una misión que recorre todo el mundo y está llena de acción para salvar la Navidad. .

La película también está protagonizada por Lucy Liu, Kiernan Shipka, Bonnie Hunt, Kristofer Hivju, Nick Kroll y Wesley Kimmel.

“Siempre he tenido este sueño de hacer una película de Navidad increíble,” se ríe Hiram Garcia, productor y presidente de producción en Seven Bucks Productions, fundada por Dany García y Dwayne Johnson. “Suena loco, pero es algo que siempre he querido hacer. Tratar de contar una historia navideña llena de acción, con corazón y humor, mientras abordamos la mitología de las festividades de una manera realista. Y un día, se me ocurrió una idea de cómo podríamos hacerlo.”

“A todos nos encantan las películas navideñas,” dice Johnson, “los clásicos como ‘Milagro en la calle 34’ y ‘¡Qué bello es vivir!’, así como los favoritos contemporáneos como ‘Elf’ y ‘Bad Santa’. A todos nos gustan por la misma razón: nos devuelven esa sensación cálida de estar con amigos y familia, esa época del año en la que la vida se ralentiza por un momento. Y no hay nada mejor que ver una gran película navideña con las personas que amas.”