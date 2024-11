Mariah Carey ya cuenta con una “doble” de cera en el Madame Tussauds de Nueva York

La cantante acudió a su Instagram para expresar su satisfacción por el reconocimiento. “¡Por fin encontré a alguien que me ayudara con la entrega de juguetes este año! Gracias Madame Tussauds Nueva York”, escribió emocionada Carey.

La intérprete visitó el domingo a su “gemela”, y quedó en evidencia que es muy difícil diferenciar entre la real y la figura de cera, vestida con un sensual y elegante vestido rojo de manga larga, con amplio escote al frente y abierto a un lado, “que recuerda totalmente a Marylin Monroe”, según el museo.

La figura lleva además su cabello sobre el hombro izquierdo y en su mano muestra un adorno de cristal de Navidad. Lleva además un juego de collar y pendientes de rubí y sandalias rojas y está sentada en una corona de Navidad con luces. Su vestimenta está inspirada en su popular especial navideño de Apple TV+ de 2020, ‘Mariah Carey’s Magical Christmas’, indicó además el museo.

La figura, según el Tussauds, “irradia todo el glamour y la alegría que esperamos de la Reina de Navidad”.

El Tussauds mostró en su página una foto en la que la intérprete del éxito ‘All I Want for Christmas Is You’, que escribió junto a Walter Afanasieff en 1994, está junto a su “gemela” con un vestido oscuro de gala.