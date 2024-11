Selena Gómez asegura que a la gente le cuesta aceptar que sigue con su carrera

Selena Gómez ha asegurado que ha sido un “reto” para la gente “aceptar” que ha “seguido adelante” con su carrera.

La actriz, de 32 años, alcanzó la fama mundial cuando era adolescente en Disney Channel con su serie ‘Los magos de Waverly Place’ a finales de la década de 2000, antes de continuar con su carrera en la música pop.

Y después de protagonizar la comedia musical francesa de Netflix, ‘Emilia Pérez’, admitió que está agradecida de trabajar en proyectos que la emocionan y que no son necesariamente lo que sus fans esperan de ella.

Así lo contó a la revista Best: “En este momento, sólo quiero hacer cosas que me gusten. Me ha llevado un tiempo llegar hasta aquí y ha sido un reto para la gente aceptar que he seguido adelante, pero soy feliz. He aprendido mucho y estoy emocionada por el futuro”.

La cantante de ‘Lose You To Love Me’ -que es la fundadora de Rare Beauty- ha soportado unos años difíciles durante su permanencia en el ojo público, ya que es famosa por haber luchado contra la enfermedad autoinmune crónica lupus y fue diagnosticada con trastorno bipolar en 2018.

Lanzó el Fondo de Impacto Rare para ayudar a las causas de salud mental y ha admitido que le ha “tomado mucho tiempo” llegar a donde está ahora en términos de comprensión de su salud mental.

Selena -que documentó sus luchas en el documental de Apple+, ‘My Mind and Me’- dijo: “Lo hago. No voy a mentir, me llevó mucho tiempo llegar hasta aquí y todavía tengo momentos en los que me despierto y no me siento en mi mejor momento. Pero todo forma parte de tener una buena relación con tu salud mental y entender cómo darte cuenta de si, tal vez, necesitas hablar o buscar esa ayuda que todos necesitamos a veces”.

