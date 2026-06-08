Sharon Stone dice que ‘Euphoria’ debería proyectarse en “todos los institutos”

Estados Unidos.

Sharon Stone declaró que la controvertida serie de HBO, “Euphoria”, debería proyectarse en los institutos estadounidenses y que los padres “deberían verla”. Durante una conversación con Keke Palmer para la serie “Actors on Actors” de Variety, la actriz de 68 años, que se unió al reparto de “Euphoria” para su tercera y última temporada, elogió efusivamente la serie, que ha recibido críticas por sus representaciones explícitas de sexo, consumo de drogas y violencia. “Creo que es la mejor serie de televisión”, afirmó la estrella de “Instinto Básico”. “Euphoria”, estrenada en 2019, se centraba en un grupo de estudiantes de instituto que se enfrentaban a los retos de la adolescencia, pero en la tercera temporada la historia dio un salto temporal de varios años y los sigue como jóvenes adultos. Sharon Stone señaló que el público de “Euphoria” ha visto crecer a los personajes y enfrentarse a las consecuencias cada vez más graves de sus actos. Explicó que se sentía identificada con la representación de la adicción y la cultura de las drogas en la serie debido a su propia experiencia familiar. “Hemos conocido a estos chicos”, dijo Stone. “Los hemos visto convertirse en jóvenes adultos. Los hemos visto convertirse en traficantes de drogas. Y yo lo he vivido en mi familia”.

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Stone recordó la implicación de su hermano Michael Stone en el narcotráfico, que lo llevó a la cárcel en el centro penitenciario de máxima seguridad Attica Correctional Facility en Nueva York. La nominada al Óscar compartió que lloró tras ver el primer episodio de “Euphoria”, y afirmó que cree que es un reflejo honesto de los problemas reales que enfrentan los estudiantes de secundaria. “‘Euphoria’ es muy relevante”, dijo. “Creo que debería proyectarse en todos los institutos, y pienso que todos los padres deberían verla. Como madre, me encanta”. “Bueno, lo que me encanta es que te da la oportunidad de conversar”, dijo Palmer, de 32 años. “Creo que a veces la gente se queda en la superficie diciendo: ‘No, hay demasiado sexo. Hay demasiado sexo, hay demasiado sexo’. Ese es el punto”.

Como madre de tres hijos, Stone dijo que la serie pone de relieve problemas que muchos padres prefieren ignorar. “‘Mi hijo no haría eso’. ¿En serio? ¿Lo sabes? ¿Y tu hijo te cuenta quién de los que están a su lado se comporta así?”, preguntó. “Porque también importa quién está a tu lado”. Una serie para mayores de 17 años Aunque Stone argumentó que “Euphoria” debería ser vista tanto por estudiantes como por padres, el creador de la serie, Sam Levinson, y los protagonistas han advertido repetidamente que la serie, clasificada para mayores de 17 años (TV-MA), no debería ser vista por el público más joven debido a sus temas explícitos y contenido gráfico. Cuando se estrenó la primera temporada en 2019, Levinson, de 41 años, y Zendaya, de 29, quien interpretó a Rue Bennett, cuestionaron que la serie estuviera dirigida a adolescentes. "Espero que genere un diálogo entre padres e hijos", declaró Levinson a IndieWire. "No creo que sea una serie para menores de 17 años, pero...". "Pero si tus padres quieren hablar sobre ella, está bien", añadió Zendaya. "O si de todas formas la vas a ver, y crees que tu hijo también la verá, entonces sería bueno hablar con él", concluyó Levinson.

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