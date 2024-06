Shakira no tiene ‘espacio’ en su vida para los hombres

La cantante Shakira ha vuelto a referirse públicamente al traumático fin de su relación de doce años con el exfutbolista Gerard Piqué, padre de sus hijos Milan y Sasha.

Al ser preguntada si le ilusiona la perspectiva de rehacer su vida sentimental, la estrella colombiana ha subrayado que ahora mismo no tiene tiempo, ganas o “espacio” para los hombres, y prefiere quitarse de la cabeza cualquier idea en ese sentido.

En su última entrevista a Rolling Stone, la oriunda de Barranquilla ha vuelto a dejar patente que su máxima prioridad a día de hoy es el “bienestar emocional y psicológico” de sus retoños, en el marco de la nueva vida que ha construido en Miami tras su separación.

Al margen de cualquier preferencia propia, Shakira tendrá que esperar a que Milan y Sasha estén mentalmente “preparados” antes de tener una “relación formal”.

Sea como fuere, la intérprete de 47 años admite que no puede renunciar al amor o, en su defecto, a la atracción por el sexo opuesto, lo que no ha dudado en describir como un “problema”.

“Qué te puedo decir. Me gustan los hombres. Ese es el problema. No deberían gustarme después de todo lo que he pasado. Así que imagínate lo mucho que me tienen que gustar los hombres para que me sigan gustando”, ha bromeado.

Fue el 4 de junio de 2022 cuando Shakira y Gerard Piqué anunciaron públicamente el fin de sus más de diez años de convivencia. El tono del comunicado que emitieron de forma conjunta era cordial y dejaba patente el deseo de la expareja de seguir colaborando en la crianza de sus hijos.

Sin embargo, la polémica no tardó en estallar a raíz de los rumores de que Piqué le habría sido infiel a la cantante con su ahora novia, Clara Chía, al tiempo que Shakira lanzaba dardos envenenados al futbolista en canciones tan exitosas como ‘Te felicito’, ‘Monotonía’ y, sobre todo, la ‘Sesión 53’ en colaboración con Bizarrap.

También se ha especulado con un supuesto, pero en cualquier caso ya extinto idilio de la artista con el piloto Lewis Hamilton, a tenor de unas fotos en las que ambos aparecían muy sonrientes.