El documental ‘Misocompra’ exhibe los obstáculos para abortar con pastillas

“La OMS (Organización Mundial de la Salud) dice que es el medicamento para abortar de manera segura, el poco acceso que alguien tiene para abortar es con pastillas, es lo que existe en los estados que no han legalizado el aborto. ¿Por qué obstaculizar?”, dijo Ro Riggen en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG).

‘Misocompra’ es un ejercicio que la directora realizó en farmacias de Guadalajara para documentar qué afrentan las mujeres que buscan el medicamento para interrumpir su embarazo.

El resultado es un cortometraje que exhibe el condicionamiento para vender ese medicamento con receta, cuando debería ser de venta libre y denota los estigmas, desinformación y rechazo que rodean al aborto en la sociedad mexicana.

“Era acercarme a este recorrido de una mujer que quiere abortar, pero no puede hacerlo porque no le venden la medicina, que se ve obstaculizada por estos establecimientos, lo que me di cuenta es de que tienen entrenadas a las personas que trabajan ahí a que es malo que lo compren porque van a abortar”, expuso.

El misoprostol es un medicamento para el tratamiento de las úlceras gástricas que desde la década de 1970 se usa como método abortivo porque causa contracciones en el útero.

Desde 2012, la OMS ratificó su uso o combinación con la mifepristona como un método seguro para interrumpir el embarazo antes de las 12 semanas, sin necesidad de intervención médica.

Incluso, la Secretaría de Salud en México emitió en 2022 los lineamientos para un aborto seguro en los que incluye el misoprostol como una de las alternativas para interrumpir el embarazo de manera autogestiva y ambulatoria, es decir, en el momento y lugar que la mujer desee.