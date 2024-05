Ryan Gosling dice que Ken es una inspiración para los niños del mundo

Ryan Goslling está encantado de que el personaje de Ken se haya convertido en una inspiración para los niños.

El actor de 43 años interpretó al muñeco de Mattel en la comedia satírica de Greta Gerwig, ‘Barbie’ en 2023 junto a Margot Robbie en el papel principal y escuchó sobre un niño que usó la canción de su personaje nominada al Óscar, ‘I’m Just Ken’, para lidiar con una ruptura.

Así lo reveló el actor canadiense en entrevista con The Sunday Times: “He oído esas historias y, por supuesto, me encantan. Creo que Greta sentía más afecto por Ken que por cualquier otro personaje. Aunque hizo una película de Barbie, era muy consciente de que tenía dos niños pequeños, y quería iniciar una conversación”.

El esposo de Eva Mendes agregó: “Escuché acerca de un niño cuya novia rompió con él y él veía -I’m Just Ken- para hacerle sentir que estaba bien. Como, simplemente no era la persona adecuada para ella, pero eso no significa que haya algo malo en él”.