Ryan Reynolds se convierte en dueño minoritario del equipo Necaxa

El protagonista de películas como ‘Deadpool’ y ‘Green Lantern’ y el encargado de encarnar el papel de Mac en la serie de comedia ‘It’s Always Sunny in Philadelphia’, adquirieron en 2020 al Wrexham Football Club de la quinta división inglesa, al que en dos años vieron ascender a la a League Two (cuarta división), y recientemente a la League One (tercera).

“Hace unos años, si me hubieran dicho que lloraría de alegría por un partido de fútbol que se celebraba en el norte de Gales no lo creería. Felicitaciones a Wrexham. ¡Hagan volar la ciudad! Este es el viaje de nuestras vidas”, fue el mensaje que publicó Ryan Reynolds en las redes sociales hace unas semanas, luego del ascenso de su equipo.

Además de los éxitos deportivos del Wrexham, estos dos actores han hecho crecer la base de aficionados del club en redes sociales.

En ‘X’ el equipo galés tiene más seguidores que el Liverpool FC, de la Premier League.