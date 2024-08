‘Romper el círculo’ supera en taquilla a ‘Deadpool y Wolverine’

Ryan Reynolds está feliz de que la película de su esposa Blake Lively, ‘It Ends With Us’ (“Romper el círculo”), haya superado en taquilla a su superproducción de Marvel, ‘Deadpool y Wolverine’.

El protagonista de ‘Deadpool’, de 47 años, se ha deshecho en elogios hacia su esposa después de que su película, en la que interpreta a la protagonista, Lily Bloom, superara a su producción de superhéroes.

En declaraciones al programa ‘Sunday TODAY’, dijo: “La única vez en mi vida que he soñado con llegar al segundo lugar. Blake y yo siempre nos hemos apoyado mutuamente”.

‘It Ends With Us’ (“Romper el círculo”) recaudó 24 millones de dólares en su día de estreno, mientras que ‘Deadpool y Wolverine’ obtuvo 15.7 millones.

Blake, de 36 años, reveló recientemente el “dulce” apodo que Ryan le pone, explicando que la llama su “caballero de brillante armadura”.

La ex estrella de ‘Gossip Girl’ aseguró que aprecia el detalle de su esposo-con quien tiene cuatro hijos- porque invierte los estereotipos de género.

Así lo dijo al diario The Sun: “Mi esposo me llama su caballero de brillante armadura, lo que me parece muy dulce, porque solo oímos hablar de los hombres que son así”.

Blake indicó además que la relación funciona porque la pareja ha aprendido a darse prioridad el uno al otro. Y añadió: “(Nos) impusimos la norma de no trabajar al mismo tiempo... para dar prioridad a nuestra vida personal”.

La pareja se conoció en el rodaje de la cinta ‘Linterna Verde’ y Ryan afirmó que fueron amigos durante algún tiempo antes de comenzar a salir.

Durante una aparición en un especial de SiriusXM en 2016, le dijo a la presentadora Jess Cagle: “Fuimos amigos durante mucho tiempo, que creo que es la mejor manera de tener una relación, empezar como amigos ... Alrededor de un año después de que ‘Linterna Verde’ se estrenara y ambos estuviéramos solteros, tuvimos una cita doble -ella estaba en una cita con otro chico y yo estaba en una cita con otra chica- y fue como la cita más incómoda para las respectivas partes porque éramos como fuegos artificiales cruzándonos”.