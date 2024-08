Maribel Guardia sobre rumores de su fallecimiento: “Andaba de parranda”

“Estaba preocupada porque me ha llamado mucha gente diciéndome ‘¿no estás muerta?’, no estaba muerta, andaba de parranda. Me han llamado amigas llorando, a mi marido le han dado el pésame”, compartió Maribel, visiblemente sorprendida por el malentendido.

“Qué cosa que hay gente que no tiene nada que hacer e inventen estas cosas a través de las redes que pueden causarle tanto dolor a la gente. A mí no, pero a mi familia y las personas que me quieren”, dijo Maribel.

En el video, Maribel aseguró que se encuentra en perfecto estado de salud y trabajando en una nueva serie junto a la actriz Lucía Méndez. La actriz explicó que decidió grabar el video para tranquilizar a su público y dejar en claro que está bien: “Gracias a Dios estoy muy bien, trabajando”.

Con su característico enfoque positivo, Maribel explicó que no presta atención a la información negativa que circula en internet. “Gracias a Dios estoy aquí. Parece que en internet salió. Yo no veo esas cosas ni me interesan. Trato de enfocarme en lo positivo, si son cosas feas, ¿para qué les das importancia? Pero estoy bien”, afirmó.