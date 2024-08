A sus 60 años, Brad Pitt es ‘más consciente’ de su mortalidad

Brad Pitt se ha vuelto “más consciente” de su mortalidad.

La estrella de ‘El club de la pelea’ cumplió 60 años en diciembre pasado y admite que por fin empieza a entender que no vivirá para siempre.

Durante una entrevista con la revista GQ, el actor dijo acerca del envejecimiento: “Empiezas a entender la idea de la mortalidad y de que es algo con lo que todos tenemos que lidiar. Te vuelves más consciente de ello”.

Brad añadió que “solo intenta disfrutar de la gente que quiere a su alrededor y simplemente vivir”.

Y continuó: “No sé cómo no sonar cursi, pero el aire es fresco y la hierba es verde, y me he convertido un poco en ese tipo de persona”.

Brad charló con GQ junto a su viejo amigo George Clooney, que cumplió 63 años en mayo.