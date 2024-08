George Clooney está enojado con Quentin Tarantino: “Sé que habló m*****” de mí”

“Así que ahora estoy como, está bien, amigo, que te jodan. No me importa darle mierda. Él me dio mierda. Pero mira, somos realmente afortunados de haber trabajado con estos grandes directores. El director y el guion son lo que te mantienen vivo”, dijo el protagonista de “El amor cuesta caro”, sin revelar en qué entrevista vio las declaraciones del cineasta.

La tensión entre Clooney y Tarantino contrasta con su historia laboral conjunta, especialmente en la película de 1996, “Del Crepúsculo al Amanecer”, en la que Clooney interpretó uno de los roles principales en un filme escrito por Tarantino.

En la misma entrevista, Brad Pitt, quien ha aparecido en un par de películas del director, destacó el desempeño de Tarantino como actor en la mencionada película, a lo que Clooney respondió: “Estuvo bien en ella.”

La carrera de George Clooney se remonta a principios de los años 80, aunque con el cambio de siglo tuvo un éxito considerable con películas como La Tormenta Perfecta (2000), la trilogía La Gran Estafa (que inició en 2001), Gravedad (2013) y ¡Salve, César! (2016).