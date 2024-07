‘Deadpool & Wolverine’, “amistad genuina y real” dentro y fuera de la película

El australiano Hugh Jackman (55 años) explicó que tenía claro que no quería volver a interpretar a Wolverine cuando lo dijo en 2016 tras presentar ‘Logan’. Pero “tres días después vi la primera de ‘Deadpool’ y a los quince minutos pensé que quizá no debería haberlo hecho”, confesó sobre aquella renuncia inicial.

UNA AMISTAD MÁS ALLÁ DE LA PANTALLA



Jackman no ahorró halagos para el canadiense, cuya forma gestual de actuar ha comparado con gigantes del cine mudo como Buster Keaton y Charlie Chaplin, entre otras cosas por el modo en el que es capaz de interpretar a un personaje enmascarado, bien bajo su traje rojo, bien bajo un espeso maquillaje.

Su amistad personal se inició con la plena admiración del canadiense hacia Jackman en el año 2008, cuando grababan ‘X-Men Origins: Wolverine’: “Nunca había conocido a nadie con ese nivel de integridad. Él era una gran estrella, y al mismo tiempo tenía una consciencia de unidad en ese rodaje, y se sabía el nombre de todo el mundo”, confesó Reynolds.

“Recuerdo que pensé que si alguna vez tenía la suerte de estar en su puesto, esperaba al menos haber aprendido una décima parte de sus lecciones”, añadió.

El australiano afirmó por su parte: “Quizá sea por mi edad y por el momento de mi vida, pero rodar este personaje con amigos ha sido tan divertido que me he sentido muy estimulado”.

Todo el rodaje, explicaron, fue tan especial que “de alguna manera no queríamos que acabase, no queríamos dejar de hacer esta película”, afirmó su director. A su juicio, “lo mágico que sucede cuando combinas no solo estos dos personajes, sino también estos dos actores, es (que sale) una película que tiene mucho corazón y mucha emoción”.

Además de ser una película de acción, su director adelantó que “llega a lugares conmovedores y, en última instancia, es una película sobre la amistad”, con una emoción que “podría ser uno de sus elementos más subversivos”, explicó.