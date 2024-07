Muere la actriz Shannen Doherty, protagonista de ‘Beverly Hills 90210’

La actriz Shannen Doherty, conocida por su papel en la serie dramática de TV “Beverly Hills 90210”, murió a los 53 años después de una larga batalla contra el cáncer, informó el domingo la revista People.

“Es con el corazón destrozado que confirmo el fallecimiento de la actriz Shannen Doherty. El sábado 13 de julio perdió su batalla contra el cáncer después de muchos años de luchar contra la enfermedad”, dijo su publicista Leslie Sloane en un comunicado enviado a People.

“La devota hija, hermana, tía y amiga estaba rodeada de sus seres queridos, así como de su perro, Bowie. La familia pide privacidad en este momento para que pueda hacer su luto en paz”, agregó Sloane.

Hace tres semanas, Shannen había declarado que no sabía qué le deparaba su futuro tras su nueva ronda de quimioterapias.

“Se vuelve muy real de una forma increíblemente diferente, porque no tengo ni idea de cuánto tiempo voy a estar con la quimio. No tengo ni idea de si van a ser 3 meses o 6 meses, o si vamos a cambiar de nuevo si después de 3 meses no funciona”, ha explicado en su podcast ‘Let’s Be Clear’.

“Eso no es algo que yo pueda predecir. No es algo que mis médicos pueden predecir. Y da miedo”, dijo.

FAMA

Según medios especializados en celebridades como Variety, Doherty había sido diagnosticada de cáncer de mama en 2015, dos años después fue declarada en remisión. Pero en 2019 el cáncer reapareció y se extendió.

Doherty saltó a la fama en los años 1990 encarnando a la adolescente Brenda Walsh, quien junto a su hermano Brandon, interpretado por el actor Jason Priestley, llegaron de una pintoresca Minnesota a vivir en la lujosa Beverly Hills.

La exitosa serie capturó la atención de miles de espectadores, principalmente por la rivalidad en la secundaria de West Beverly Hills entre Brenda y Kelly, interpretada por Jennie Garth, para ganarse el afecto del rompecorazones Dylan.

Dylan fue interpretado por Luke Perry, quien falleció en 2019.

En la cúspide de su popularidad, la serie se convirtió en un fenómeno cultural, conocido por tocar temas delicados como el racismo, el abuso de drogas y la sexualidad de los adolescentes en un formato de telenovela.

Doherty abandonó el show en la cuarta temporada en medio de reportes sobre conflictos con el elenco, pero volvió a interpretar a Brenda en reboots de la serie en 2008 y 2019.

La actriz también fue popular por su papel en la serie “Charmed” (“Encantadas”), en la que interpretó a la mayor de tres hermanas que descubren que eran brujas.