Rihanna, protagonista del preestreno mundial de "Los Pitufos" en Bruselas

La superestrella barbadense Rihanna protagonizó este fin de semana en Bruselas el preestreno mundial de la película de animación "Los Pitufos", en la que pone voz al único personaje femenino de las célebres criaturas azules y que llegará a los cines a partir del 17 de julio.

Con un vestido verde claro transparente que dejaba al descubierto su tercer embarazo, Rihanna llegó al Mont des Arts de Bruselas, y fue acogida con fervor por el público.

La cantante y actriz, de 37 años, presta su voz a Pitufina en la versión original en inglés y también participa en la banda sonora. Desfiló por la alfombra azul -y no roja- junto a su pareja, ASAP Rocky.

"Me gusta Pitufina porque es muy trabajadora como yo, una mujer de retos. No le teme a nada ni a nadie. Es una líder. Me identifiqué mucho con Pitufina y me alegra oír mi voz salir de su avatar hoy", dijo Rihanna a la prensa.

La aparición de la cantante, que llevaba un tiempo en duda debido al fallecimiento de su padre, Ronald Fenty, el pasado 31 de mayo, se confirmó hace tan solo unos días.

Rihanna posó en las escaleras del Mont des Arts, con una de las panorámicas más típicas de Bruselas de fondo, y después se unió a ella una Pitufina de tamaño humano para una serie de fotos.

El director de la película, Chris Miller, y el actor James Corben habían llegado casi dos horas antes.

Por parte belga, Virginie Hocq, quien presta su voz a Moxie en la versión francesa del largometraje, se unió al prestigioso elenco el sábado y bailó ante las cámaras.

Dirigida por Chris Miller y escrita por Pam Brady, la película "Los Pitufos" cuenta con las voces de Florentino Fernández y Rigoberta Bandini en su versión para España, mientras que el audio para Latinoamérica recurrirá al doblaje de Jerry Velázquez y Ximena Sariñana.