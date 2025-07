La nueva película de Dora celebra el legado del personaje

La nueva película de "Dora la Exploradora" celebra la biodiversidad de Colombia, que ha sido el escenario principal del rodaje, y pone en valor el legado del personaje cuando se cumplen 25 años de su creación, según explica la actriz protagonista del filme, Samantha Lorraine.

"Es un honor poder interpretar a Dora. Su legado es muy grande. Es icónica", afirma en entrevista con EFE la intérprete, quien dice sentirse "muy orgullosa" de que se decantaran por ella para dar vida al personaje.

'Dora and the Search for Sol Dorado' (Dora y la búsqueda del Sol Dorado), que se estrena este miércoles en las salas de Estados Unidos y el 4 de julio a nivel internacional, es la nueva adaptación de las aventuras de una de las exploradoras más conocidas de la pantalla en los últimos años.

Después de que se estrenase un primer 'live action' en 2019 ('Dora and the Lost City of Gold') (Dora y la Ciudad Perdida), la productora Paramount ha querido celebrar con "una nueva Dora", según la actriz, el aniversario de este personaje.

La protagonista indica que en esta nueva entrega se "explora la jungla" y se incluyen "nuevos personajes", aunque se mantienen los clásicos como Diego (interpretado por Jacob Rodriguez) o Botas (con la voz de Gabriel Iglesias).

"En nuestra película, Dora se encuentra en un escenario del mundo real en el que tiene sueños, esperanzas y miedos", avanza Lorraine.