La banda de K-pop BTS lanzará su primer álbum en directo el próximo 18 de julio

Seúl.

La banda de K-pop BTS lanzará su primer álbum en directo el 18 de julio, dando a sus aficionados la oportunidad de revivir su gira mundial 'Permission to Dance on Stage', celebrada en medio de las restricciones por la covid, según anunció este martes la agencia del grupo.

El álbum, 'Permission to Dance on Stage - Live', incluirá 22 temas grabados durante la gira del grupo celebrada entre 2021 y 2022, con versiones en directo de éxitos como 'On', 'Fire', 'Dope' o 'Idol'.

Según la agencia, el álbum captura "el calor del escenario, los vítores ensordecedores y los recuerdos inolvidables" de esta gira de doce conciertos en tres ciudades -Seúl, Los Ángeles y Las Vegas-, caracterizados por una emoción capturada en este lanzamiento.

Asimismo, esperan que sirva como una oportunidad para que los fans "revivan los recuerdos" de los conciertos y que "cada momento pasado con BTS brille intensamente en sus corazones durante mucho tiempo".

'Permission to Dance on Stage' atrajo a un total de cuatro millones de espectadores o seguidores de BTS, los ARMY, a través de diversas plataformas, incluida la retransmisión en directo por Internet.

La gira también fue un hito importante para el grupo surcoreano porque fueron los primeros artistas de su país en actuar en grandes y relevantes recintos estadounidenses como el SoFi Stadium de Los Ángeles y el Allegiant Stadium de Las Vegas.

La banda se prepara para iniciar su segunda etapa como septeto ahora que su último integrante, Suga, ha concluido el servicio militar obligatorio, en medio de una gran expectación por ver cómo se reinventará el fenómeno global de su música.