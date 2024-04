Residente, Juanes y Juan Luis Guerra, juntos en explosivo concierto

Juanes estuvo acompañado en todo momento por su guitarra e interpretó dos solos en ‘Gotas de agua dulce’ y ‘Me enamora’, canción en la que introdujo una versión del clásico ‘Bésame mucho’.

Tras él, el escenario fue todo para Sting, en medio de un público entusiasmado porque, como dijeron a EFE algunos asistentes, “esto todo un lujo tenerlo aquí”.

Un Sting que comenzó con su famoso ‘Message in a bottle’, de The Police, para seguir con los no menos conocidos ‘Englishman in New York’, ‘Every little thing she does is magic’ o ‘Can’t stand losing you’, junto a ‘Shape of my heart’, ‘Desert rose’ o ‘Roxanne’, y cerrar con uno de sus temas más sonados, ‘Every breath you take’.

Y si hasta ese momento el público ya estaba encantado, se rindió por completo con el tercer artista en actuar, el ídolo local Juan Luis Guerra, que interpretó buena parte de su gira ‘Entre mar y palmeras’, acompañado de su grupo y también de Roger Zayas, uno de los pioneros junto a él de 4.40.

El público cantó y bailó cada una de sus canciones, empezando por ‘Rosalía’ y siguiendo con ‘La travesía’, ‘El Niágara en bicicleta, ‘Mambo 23’ o un mix de bachatas como ‘Bachata en Fukuoka’ o ‘Burbujas de amor’, para continuar con ‘El farolito’, ‘Las avispas’ y su ya clásico ‘Ojalá que llueva café’, hasta poner punto final con ‘La bilirrubina’.

A destacar en su actuación la percusión y el viento y, como momento especial, aquel en el que Juanes volvió a saltar al escenario para cantar ‘Bachata rosa’ junto a Guerra.