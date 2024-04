Joe Alwyn quería mantener en secreto su relación con Taylor Swift

En ella canta: “Dejé de intentar hacerle reír / Dejé de intentar perforar la caja fuerte. Y me [molesta] que me dejara darle toda esa juventud gratis”.

La fuente añadió que Joe quería que la relación fuera “una historia personal”.Sin embargo, Taylor ha hecho referencia al romance en su nuevo álbum ‘ The Tortured Poets Department ’ con una canción llamada ‘ So Long, London ’.

Cuando se le preguntó sobre los informes de compromiso en 2022, Joe dijo a WSJ Magazine: “Si tuviera una libra por cada vez que creo que me han dicho que he estado comprometido, entonces tendría muchas monedas de una libra. Quiero decir, la verdad es que si la respuesta fuera sí, no lo diría, y si la respuesta fuera no, no lo diría”.

Tras la ruptura, Taylor salió brevemente con el cantante de The 1975, Matty Healy, y actualmente mantiene una relación con el jugador de la NFL Travis Kelce.