¿Quién era Park Boram, cantante de K-Pop que fue encontrada sin vida?

El videoclip de “Beautiful” posee un carácter semi-autobiográfico, detallando los esfuerzos de Park por transformarse en una mujer “hermosa” antes de su primera actuación como artista. Esto incluyó un riguroso régimen de ejercicio y dietas extremas, que resultaron en la pérdida de más de 30 kilogramos de peso.

Park Boram es especialmente reconocida por sus destacadas contribuciones a las bandas sonoras de los dramas coreanos, siendo su interpretación del tema principal de uno de los k-dramas más populares de la televisión surcoreana por cable, “Reply 1988”, una de las más recordadas. La canción, titulada “Hyehwa-dong” (o “Ssangmun-dong”), ha dejado una impresión duradera en los espectadores.

Además, ha dejado su huella en el mundo de las bandas sonoras con otros éxitos como “Palpitations” para “Beso travieso”, “Always” para “49 días”, “Falling” para “Hyde, Jekyll, yo”, y “Please Say Something, Even Though It’s A Lie” para “W”, entre otros. Su talento para transmitir emociones a través de su voz ha contribuido significativamente a la experiencia de los espectadores de estos dramas.