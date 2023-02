¿Qué le pasó? Llueven críticas a Madonna por su aspecto físico

Sin duda alguna, una de las cosas que más llamaron la atención en los Grammys 2023 fue el rostro “irreconocible” de Madonna, provocando diversas críticas en su contra, incluidas las de Martha Debayle; quien hasta la comparó con un “globo de cantoya”.

En un audio que está rondando en redes sociales, se puede escuchar a la famosa presentadora hablando de la intérprete de ‘Like a Virgin’ y cómo se había presentado en la premiación con un rostro tan “hinchado”.

“No puedo creer la cara de Madonna. No tengo palabras para decirles ¿Qué onda con la cara de Madonna? ¿Te digo de qué me di cuenta? Cuando Madonna presenta a Sam Smith con la canción, me fijé que, seguramente, el equipo de Madonna le dijo al director de cámaras ‘full shot’ (toma abierta)”, expresó.

Bajo este panorama, lamentó que la cantante se metiera mucho “relleno” en el rostro, asegurando que, en su momento, fue una de las mujeres más guapas del mundo.

“Es una pena que Madonna, habiendo sido tan guapa y con una belleza tan única, se haya ido a meter esa cantidad de relleno en la cara porque se ve super inflamada, parece globo de cantoya, super hinchada. Es una cara de nalga de luna, impresionante”, apuntó.

En tanto que las redes sociales no dejaron pasar el momento y sacaron a relucir sus mejores memes sobre la cantante y “su nuevo rostro”.