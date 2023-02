Bad Bunny fue el encargado de abrir la ceremonia de la más reciente entrega de los Premios Grammy. El puertorriqueño vivió una noche de ensueño al interpretar sobre el escenario los temas El Apagón y Después de la Playa, poniendo a bailar a celebridades como Taylor Swift.

Benito Antonio Martínez Ocasio hizo historia tras convertirse en el primer artista latino en entrar en la selecta lista de nominados a Mejor Álbum del Año con su producción Un Verano Sin Ti. Sin embargo, no pudo lograr la victoria ya que fue Harry Styles quien se llevó el megáfono.

Puede leer: 44 personas testificarán en el inicio del juicio contra Alec Baldwin

“La palabra más hermosa que existe es: GRACIAS. Agradezco a Dios, por la vida, por el amor que recibo. Agradecido de poder experimentar momentos que nunca imaginé”, escribió.

“Agradecido por la gente que me quiere de verdad, los que me apoyan genuinamente, los que me entienden y los que no también. Agradecido de poder hacer lo que más me gusta la MÚSICA. Estoy feliz, estoy orgulloso de mi mismo y por eso doy GRACIAS”, concluyó.

También: Un Ben Affleck “aburrido” en los Grammy desata una ola de memes

A pesar de no haber conseguido el triunfo en la categoría principal de la noche, Benito se llevó a casa el megáfono a Mejor Álbum de Música Urbana, superando a nombres como Rauw Alejandro y Maluma.