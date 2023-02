Alfredo Adame dice que no tiene problemas de ira: “Soy feliz”

La semana pasada, el actor y presentador mexicano Alfredo Adame volvió a acaparar los titulares tras protagonizar otra pelea en la vía pública. Y como en otras ocasiones, el famoso salió lesionado.

El altercado tuvo lugar el pasado jueves, cuando Alfredo Adame se dirigía al Aeropuerto de la Ciudad de México. Adame dijo que tuvo un enfrentamiento con otro conductor, con quien se fue a los golpes.

En redes sociales circularon varios videos en los que se podía ver a Alfredo Adame peleando con el sujeto. También se aprecia como el otro individuo lo golpea con un palo.

Tras esto, son muchas las críticas que el actor ha recibido en redes, pues muchos internautas afirman que el actor tiene problemas de conducta y que necesita terapia para “manejar la ira”.

Sin embargo, Alfredo Adame niega ser un hombre agresivo y dice que no necesita terapia. “Yo no hice nada, me bajé tranquilamente ¿a qué voy a ir a terapia de ira? Si yo hubiera sacado la pistola, le hubiera pegado, pero eso no está ni pensado, yo soy un hombre feliz”, dijo Alfredo Adame a un grupo de periodistas.