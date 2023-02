Super Bowl: Rihanna será la encargada del show de medio tiempo

En menos de una semana, la cantante de “Umbrella” ofrecerá una actuación “legendaria” en el espectáculo del medio tiempo de la 57ª edición de la Super Bowl en Glendale, Arizona.

Desde el pasado septiembre la cantante nacida en Barbados, (y cuyo verdadero nombre es Robyn Rihanna Fenty) fue anunciada como la figura central del Super Bowl 2023.

“Rihanna es un talento generacional, una mujer de comienzos humildes que ha superado las expectativas en todo momento”, dijo en ese entonces el fundador de Roc Nation, Jay-Z, en un comunicado en ese entonces.

En entrevista con AP, la magnate del entretenimiento detrás de éxitos como Diamonds y Umbrella, adelantó que será un show memorable: “Si voy a dejar a mi bebé, lo dejaré por algo especial”, confensó.

Hace unas semanas aseguró a Entertainment Tonight que su participación es una oportunidad de “ahora o nunca”.

“Nada me habría sacado de la casa si no hubiera sido un desafío como este”, dijo. “Podría sentirme muy cómoda estando en casa como madre. Así que esto desafiarme a mí misma a hacer algo que nunca antes había hecho en mi carrera. Tengo que estar a la altura de ese desafío”.

Ahora, sobre su despliegue en el escenario Rihanna ha reiterado que busca “incorporar mucha cultura” al show.

“Quiero diferentes aspectos del entretenimiento y las cosas que simplemente disfruto y llevarlas al escenario”, dijo. “Quiero celebrar la música que he hecho”, agregó.

Sobre los rumores de nueva música ha sido contundente: “Eso no es cierto. El Super Bowl es una cosa, la música nueva es otra cosa”. Previo a Lift Me Up, el sencillo principal de la banda sonora de secuela de superhéroes “Pantera negra: Wakanda por siempre”, Rihanna llevaba un lustro en silencio musical.

Del montaje y estética del show se sabe poco, pero como adelanto Priscilla Ono, maquillista de Rihanna, ha asegurado que será icónico. “Va a ser un look icónico, eso es todo lo que tengo que decir”, recoge Page Six. “Nada de moda o microtendencias. Nada que sea como, “okay, eso se hizo en los años 2010 o 2020. Quiero que sea súper atemporal”.

El Super Bowl LVII se celebrará el domingo 12 de febrero en el recinto de los Arizona Cardinals, el State Farm Stadium.