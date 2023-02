Brendan Fraser: “Temo que alguien me diga que soy un fraude”

El actor Brendan Fraser, de 54 años, es conocido por su papel protagónico en ‘George de la selva’ de 1997, pero ha disfrutado de un resurgimiento de su carrera en los últimos años con ‘No Sudden Move’ y ‘The Whale’, pero admitió que podría tener el ‘síndrome del impostor’.

Cuando se le preguntó cómo estaba lidiando con su nuevo éxito, dijo:

“Dadas las circunstancias, ¡creo que lo estoy enfrentando bastante bien! Nunca me sentiré tan cómodo. Y cuando lo haga, creo que es hora de repensar mi acercarme, porque siempre estoy. No puedo deshacerme de la sensación de que alguien va a entrar en la habitación y me dirá que soy un fraude, o que tengo el síndrome del impostor. Me van a dar un paño de cocina. y tendré que volver al trabajo”.

El nominado al Oscar a mejor actor agregó que espera ‘nunca perder’ esa actitud porque aún no ha terminado de ‘probarse a sí mismo’ y explicó que solo quiere hacer el tipo de películas o programas de televisión que el público quiere ver.

Así lo comentó a NME:

‘Pero espero nunca perder eso. De alguna manera. Porque todavía no he terminado de probarme a mí mismo. Y para hacer eso, necesito desafíos cada vez más grandes. Ahora, con todos los diferentes medios y formas de obtener contenido para todos, el consumidor, creo que todo se reduce a lo básico de querer contar una historia que la gente quiera ver. Eso no ha cambiado’.