No obstante, la parejita siguió caminando y “burlándose” de las preguntas que le hacía el reportero. Momentos después se ve cómo Piqué acaricia la cabeza de Clara , como para consolarla por el golpe que se había dado antes.

En redes sociales y en diferentes programas de farándula fue muy criticada la actitud de Piqué, pues muchos opinan que el exdeportista debía detenerse y ayudar a su novia, y no burlarse de ella.

Otros creen que solo reccionó de manera natural al reírse de Clara.

¿Nunca tuvo ansiedad?

Mientras seguían caminando, el reportero indagó a Clara y Piqué, sobre el supuesto ataque de ansiedad que la joven habría sufrido hace unos días.

Ante esta pregunta, Clara y Piqué estallaron en risas. “¿Una ansiedad?, ¿en serio? creo que te equivocas”, respondió el exfutbolista sonriendo y mofándose de la consulta.

El español también negó que su joven novia cumpla años este martes 7 de febrero. “‘¿Qué te has tomado? ¿Qué cumpleaños? No es mañana”, dijo el ex de Shakira.