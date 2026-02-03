El príncipe Eduardo pide recordar a las víctimas en el caso Epstein

Londres

El príncipe Eduardo, hermano menor del rey británico Carlos III, afirmó este martes que “lo importante es recordar a las víctimas” al referirse al caso Epstein, tras nuevas revelaciones que vuelven a implicar a su hermano Andrés, apartado de la vida pública por sus vínculos con el fallecido pederasta estadounidense Jeffrey Epstein.

Eduardo, duque de Edimburgo, se convirtió en el primer miembro de la monarquía británica en abordar el asunto después de ser consultado por un periodista durante la Cumbre Mundial de Gobiernos, que se celebra del 3 al 5 de febrero en Dubái.

“Bueno, con la mejor voluntad, no estoy seguro de que ésta sea una audiencia que esté mínimamente interesada en esto”, respondió el menor de los cuatro hijos de Isabel II.“Vinieron aquí a escuchar hablar sobre educación, soluciones para el futuro... pero no, creo que siempre es realmente importante recordar a las víctimas, y quiénes son las víctimas en todo esto”, añadió.

Andrés Mountbatten-Windsor, nombre por el que es llamado desde que el rey Carlos III le retiró todos sus títulos el pasado octubre, vuelve a situarse en el centro de la polémica en el Reino Unido tras la publicación, el viernes, de nuevos documentos por parte del Congreso estadounidense sobre su relación con el traficante de menores convicto Jeffrey Epstein.

Entre esos archivos figura una fotografía del expríncipe, de 65 años, cuando era más joven, arrodillado en el suelo junto a una mujer a la que toca el vientre. La imagen se suma a otras instantáneas ya conocidas en las que aparece con Epstein en compañía de varias mujeres jóvenes.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Un día después, Andrés fue acusado además, a través de la cadena pública BBC, por el abogado de una mujer que lo señala de haber organizado en 2010 el viaje de la joven, entonces de 20 años, para mantener relaciones sexuales con ella en su residencia del Royal Lodge, dentro del complejo del castillo de Windsor.

Previamente, en 2022, el entonces duque de York alcanzó un acuerdo extrajudicial millonario con la estadounidense Virginia Giuffre —quien se suicidó el pasado abril— para que retirara una demanda civil en la que lo acusaba de haber mantenido relaciones sexuales con ella cuando era menor de edad, con la intermediación de Epstein, hechos que él ha negado reiteradamente.

Los documentos difundidos en los últimos días también revelan la estrecha relación que mantenía con Epstein Sarah Ferguson, exesposa de Andrés, con quien ha convivido tras su divorcio.

La organización benéfica de Ferguson, Sarah’s Trust, fundada en 2020, anunció este martes su cierre tras hacerse pública su correspondencia con el magnate financiero. Los mensajes revelan una relación descrita como fraternal, en la que se mezclan expresiones de admiración personal y solicitudes de ayuda económica.

“Gracias por ser el hermano que siempre quise tener”; “Eres una leyenda”; “No tengo palabras para describir mi amor y gratitud por tu generosidad y amabilidad”; “Estoy a tu servicio: cásate conmigo”, son algunos de los mensajes presuntamente enviados por Ferguson a Epstein entre 2009 y 2010, cuando el pederasta ya había cumplido en 2008 una primera condena.