Post Malone tour en Estados Unidos, fechas, boletos y precios

Durante esta gira, los fanáticos pueden esperar una mezcla de sus mayores éxitos, las ya clásicas y las canciones nuevas de su sexto álbum de estudio, “F-1 Trillion”, que se lanzó en agosto que incluye sencillos como “I Had Some Help”, “Pour Me a Drink” y “Guy for That”.

Su publicación de anuncio de gira también incluye dos shows el 13 y 20 de abril en Indio, California, donde parece que encabezará Coachella 2025, pero el festival aún no ha revelado el cartel.

¿Cuándo salen a la venta las entradas para Post Malone?

Saldrán a la venta general a partir de las 12:00 del medio día del 26 de noviembre a través de Ticketmaster. Se realizará una preventa de Citi a partir de las 12 p.m. del 20 de noviembre para los titulares de tarjetas y será entonces cuando se den a conocer los precios. Se puede acceder a esto en citientertainment.com.

Los fanáticos de EE. UU. y Canadá pueden registrarse para acceder a las entradas en la preventa de artistas ahora en signup.ticketmaster.com/postmalone.

Esto tendrá lugar a partir del 22 de noviembre y se te enviarán detalles sobre cómo acceder. Además, como socio inalámbrico oficial de la gira, T-Mobile ofrece a los clientes acceso exclusivo a boletos preferenciales en cada parada de la gira en EE. UU., incluso en espectáculos con entradas agotadas.

Los clientes de T-Mobile pueden obtener sus boletos reservados a partir de 30 días antes de cada espectáculo. Para obtener más información, visita t-mobile.com/music.