Estrella de ‘One Tree Hill’ fallece de cáncer de páncreas

Paul Teal murió tras una batalla contra el cáncer de páncreas.

La ex estrella de ‘One Tree Hill’ falleció el pasado viernes 15 de noviembre a la edad de 35 años y, aunque la causa de la muerte no fue clara inicialmente, su prometida Emilia Torello ha confirmado a TMZ que fue diagnosticado con una forma de etapa cuatro de la enfermedad unos siete meses antes de su muerte.

Emilia dijo: “Era el hombre con más talento que he conocido. Cuando se proponía algo, no había quien le parara. Era la persona más diligente y dedicada. Creía de todo corazón que saldría adelante gracias a esas cualidades. Eso es lo que hace que esta pérdida sea aún más trágica”.

A lo largo de su carrera, Paul también tuvo papeles en ‘The Walking Dead: World Beyond, ‘Descendants: The Rise of Red’ e hizo su última aparición en el drama de 2024, ´Lilly´, que se estrenó en octubre pasado.

La coprotagonista de Paul en ‘One Tree Hill’, Bethany Joy Lenz -que interpretó a Haley James Scott en el drama adolescente- también se apresuró a rendirle homenaje, donde recordó estar “mareada” ante la idea de llegar a trabajar con él.

Escribió: “Me duele el corazón. Paul Teal era el tipo de persona que iluminaba una habitación sin intentarlo. Su sonrisa brillante, su risa contagiosa y su buen corazón hacían que quisieras estar cerca de él. Era tímido y divertido y se sentía muy cómodo en el escenario. Guau. Como su segunda piel. No podías apartar los ojos de él. Más tarde, me dio vértigo dirigir un episodio de ‘One Tree Hill’ en el que tendría que interpretar a un nuevo personaje recurrente, Josh, la estrella de cine de mala muerte. Con su sentido del humor y su disposición a meterse de lleno en cualquier personaje, Paul era perfecto para el papel. Era un placer trabajar con él en cualquier entorno y era muy generoso”.

One Tree Hill es una serie de televisión estadounidense que narra la historia de un grupo de jóvenes y sus familias en un pequeño pueblo llamado Tree Hill a través del paso de estos por la escuela secundaria y después de la universidad. Una trama similar a las abordadas en series sobre adolescentes, como Dawson’s Creek. Su emisión comenzó en septiembre de 2003, en la cadena Warner Bros. hasta mayo de 2006.