Adele quiere tener otro bebé

Adele está planeando tener otro bebé.

La cantante de ‘Skyfall’ concluirá este mes su ciclo de conciertos ‘Weekends with Adele’ en el Colosseum del Caesars Palace, después de dos años, y ha insistido en que no tiene planes de subir a un escenario en un futuro próximo porque quiere pasar más tiempo con su prometido Rich Paul, su hijo Angelo, de 12 años, que tiene con su ex marido Simon Konecki, y “otro niño”.

Según la columna Bizarre del periódico The Sun on Sunday, este fin de semana dijo a sus fans: “En dos semanas me retiro. Este es el final. El fin de semana antes de Acción de Gracias será el concierto número 100. Y será el último. No tengo planes de estar en el escenario indefinidamente, la verdad. Pero quiero tener un montón de tiempo libre para amar a mi hijo, amar a mi hombre, amar a otro niño. Los extrañaré muchísimo”.

La estrella, de 36 años, contó a su público lo mucho que le gusta ser “madre de un futbolista”, pero Angelo juega futbol americano y ella no tiene ni idea de las reglas.

Dijo: “No tengo ni p*** idea de lo que es eso. Voy a todos los partidos. Nunca me perdería un partido. Llegué hasta el final de la temporada. Obviamente, sé lo que pasa con el fútbol, como el fútbol”.